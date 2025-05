Umsätze fallen heftiger als im Vorjahr: Kann Schwarz-Rot die bayerische Gastro retten?

Fürth - Die Gastronomie kämpft zunehmend um das Überleben. "Wir müssen jetzt einfach durchhalten", so der Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband (DEHOGA Bayern), Thomas Geppert. Jetzt hofft man auf Berlin .

Die geplante Steuersenkung für Speisen von 19 auf 7 Prozent hilft nur bedingt – sofern man eben auch Essen im Angebot hat. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Im Bereich der Gaststätten, Kneipen und Cafés fielen – preisbereinigt – die Umsätze im ersten Quartal 2025 um 4,7 Prozent.

Im Vorjahr waren es in diesem Zeitraum bereits 1,8 Prozent weniger. In den Schankbetrieben fiel zudem die Beschäftigung um 5,8 Prozent.

"Jetzt ist grundsätzlich die Zeit für Entlastungen", so Geppert fordernd. Die geplante Steuersenkung für Speisen von 19 auf 7 Prozent wird den Bars und Kneipen wenig helfen.

Sinnvoller wären demnach – so der bayerische DEHOGA-Chef – Bürokratieabbau und die Aufweichung der Arbeitszeit-Regeln. Außerdem fordert er für die Bürger deutlich mehr Entlastungen.

Denn dann bleibt in den privaten Haushalten auch Geld übrig, das man wieder in den Umlauf bringen könne – und damit auch in die Gastronomiebetriebe.