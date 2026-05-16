Darum stehen heute deutschlandweit Leute Schlange

Stuttgart - Mit Campingstühlen warteten Uhrenfreunde weltweit am Samstag auf ein ganz besonderes Exemplar. Luxus-Hersteller Audemars Piguet hat eine gemeinsame Taschenuhr mit Swatch rausgebracht. Auch in Deutschland blieb der Hype nicht aus.

In Hamburg campierten die Uhren-Liebhaber bereits seit den frühen Morgenstunden vor dem Swatch-Geschäft an den Alsterarkaden. © Citynewstv

Mehrere Stunden - teils seit dem frühen Morgen - campierten Liebhaber vor den Swatch-Stores. Ob in Stuttgart, Dresden, Düsseldorf oder Hamburg - überall bildeten sich lange Schlangen für die Bioceramic Royal Pop Kollektion.

Die beiden Schweizer Unternehmen schreiben, dass sie "die Regeln der Uhrenherstellung" brechen.

"Diese Kollektion kombiniert das avantgardistische Design von Audemars Piguets ikonischer Royal Oak mit dem genialen modularen Aufbau der dynamischen POP Linie aus den 1980er-Jahren von Swatch", heißt es.

Und genau das ist es, was den Fans offenbar so gefällt. Acht verschiedene Modelle gibt es. Preis ab 385 Euro. Der Wert kann sich steigern, die Kollektion ist limitiert. Verkauft wird nur in ausgewählten Stores weltweit, zudem ist der Kauf auf eine Uhr pro Person pro Tag und pro Store limitiert.