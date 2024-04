eBay auf Deutschland-Tour: Das hat das Unternehmen in Leipzig vor

Leipzig - Ab Mai geht der berühmteste Online-Marktplatz eBay für seine Händler auf große Deutschlandtour. Neben Bremen , Düsseldorf und Stuttgart ist das Unternehmen auch in Leipzig zu Gast und hat so einige Experten im Schlepptau.

Mit den Veranstaltungen will eBay seinen Händlern beim Aufbau ihres Shops unter die Arme greifen. (Symbolbild) © Zacharie Scheurer/dpa-tmn

Mit der Event-Serie, die das Unternehmen von Mai bis Juli quer durch Deutschland führt, will eBay seinen gewerblichen Händlern und Verkäufern beim Wachstum und Aufbau ihres Online-Shops unter die Arme greifen.

So sollen die Händler aus den jeweiligen Regionen bei entspannter Atmosphäre, Snacks und Drinks die Möglichkeit bekommen, sich miteinander auszutauschen.

In Workshops und Panel-Diskussionen könne man zudem viel Neues über die Plattform lernen und etwas tiefer in bestimmte Themen einsteigen, so das Unternehmen.

Auch Feedback, Ideen oder Verbesserungswünsche für den Online-Handel seien bei den Veranstaltungen herzlich willkommen.