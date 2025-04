Fünf-Punkte-Plan und umfassende Investitionen: Kaufland reagiert auf verheerende Missstände

Neckarsulm - Die katastrophalen Zustände in zahlreichen Kaufland-Filialen, die das "Team Wallraff" in seiner neuesten Reportage aufgedeckt hat, schlagen derzeit große Wellen. Nun ergreift der Konzern umfangreiche Maßnahmen, um den Problemen entgegenzuwirken.

Eine halbe Milliarde Euro möchte Kaufland nun in die Erneuerung von Kühlregalen stecken. © Kaufland

Verschimmelte Regale, mit Mäuse-Kot verdreckte Märkte und Produkte, die weit hinter dem Mindesthaltbarkeitsdatum liegen. All das entdeckten Undercover-Reporter in einer monatelangen Recherche, die sie für das "Team Wallraff" durchgeführt haben.

Nur einen Tag nach Ausstrahlung der schockierenden Folge zieht Kaufland weitreichende Konsequenzen und kündigt einen Fünf-Punkte-Plan, sowie Investitionen in Millionen Höhe an.

Wie aus einer Pressemitteilung des Konzerns hervorgeht, wolle man von nun eine halbe Milliarde Euro pro Jahr in neue Kühlregale investieren. Denn "wenn der Kunde kommt, müssen die Kühlmöbel einwandfrei funktionieren", erklärt Jochen Kratz, Vorstand Deutschland bei Kaufland.

Um die Märkte hygienisch wieder auf ein hohes Level zu bringen, werden in den kommenden Wochen alle Filialen bundesweit umfassend gereinigt. Zudem werden unabhängige externe Institute herangezogen, die die einzelnen Standorte akribisch kontrollieren.

In der undercover ermittelten Filiale Bad Tölz in Bayern sollen bereits in den vergangenen Wochen Maßnahmen stattgefunden haben, um die Hygienestandards zu heben. Dennoch bleibt die Filiale für die kommende Woche geschlossen, ein neues Führungsteam soll außerdem einen verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln von nun an garantieren.