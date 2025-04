Ekelerregende Zustände in Kaufland-Filialen: "Team Wallraff" deckt Schimmel und Mäuse-Befall auf

Deutschland - Schimmelbefall, Mäuse-Kot und Verbrauchertäuschung: Was das " Team Wallraff " in seiner neuesten Undercover-Recherche aufdeckt, ist nicht nur zutiefst ekelerregend, sondern auch gesundheitsgefährdend!

In ihrer neuesten Reportage macht das "Team Wallraff" auf erschreckende Missstände in Deutschlands Kaufland-Filialen aufmerksam. © Bildmontage: RTL

Zahlreiche Nachrichten hatten den RTL-Reporter Günter Wallraff (82) und sein Team in den vergangenen Monaten erreicht. Immer wieder wurden sie auf besorgniserregende Missstände in Kaufland-Filialen aufmerksam gemacht.

Nicht nur Hinweise von Verbrauchern, sondern auch Insider-Gespräche veranlassten das Team schließlich, Recherchen in bis zu 50 Filialen in ganz Deutschland durchzuführen. So schleusten sich Reporterinnen getarnt als Mitarbeiterinnen in die Märkte ein und stießen dabei auf erschreckende Zustände in den einzelnen Kaufland-Filialen.

Undercover-Reporterin Lina erlebte im Kaufland in Homburg, Saarland Unglaubliches. Auslaufende Gefriertruhen, die die Haltbarkeit der Produkte gefährden, und schimmelnde Kühlregale scheinen zum Alltag zu gehören. Selbst Mitarbeiter sprechen dort von katastrophalen Zuständen.

Doch es kommt noch schlimmer! Die Journalistin entdeckt im Lager des Marktes Unmengen an Mäuse-Kot, der sich in unmittelbarer Nähe zu den Lebensmitteln befindet. Mit einer Wildkamera erhofft sich das Reporter-Team einen Blick auf die nächtlichen Aktivitäten unter den Regalen zu erhaschen. Bis zu 48 Mäuseaktivitäten zeichnete die Kamera dabei auf.

Angesprochen auf die Missstände reagieren Mitarbeiter keinesfalls ahnungslos. Ganz im Gegenteil sind sie sich über die mangelnden Hygienemaßnahmen bewusst, doch zu wenig Zeit und Personal machen eine Reinigung für sie nahezu unmöglich.