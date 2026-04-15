Ankerkraut-Gründer kaufen Firma von Nestlé zurück: "Haben Fehler gemacht!"

Hamburg - Anne und Stefan Lemcke ( Die Höhle der Löwen) – Gründer des Hamburger Gewürzunternehmens "Ankerkraut" – haben ihre 2022 an Nestlé verkauften Firmenanteile zurückgeholt. "Wir haben einen Fehler gemacht", entschuldigte sich das Paar in einem Video bei seinen Konsumenten.

V.l.n.r.: Das "Ankerkraut"-Gründerpaar Stefan und Anne Lemcke haben ihre Firma von Nestlé zurückgekauft. Die Geschäftsführer Timo Haas und Alexander Schwoch halten ebenfalls Anteile an dem Gewürzunternehmen. © Ankerkraut/Nela König

Besonders in der Kommunikation hätten sie sich damals nicht korrekt verhalten.

"Ankerkraut" sei nie "einfach nur ein Unternehmen" gewesen, so Stefan Lemcke. Tag und Nacht habe man daran gearbeitet. "Ankerkraut ist so etwas, wie unser Kind. Es ist unser Lebenswerk".

Auch deshalb habe man sich nach vier Jahren dazu entschieden, die Gewürze zurück in die "Familie" zu holen. Beide Seiten hätten sich einvernehmlich auf diesen Schritt verständigt, heißt es in der Pressemitteilung, die TAG24 auf Nachfrage vorliegt. Über die Transaktion sei stillschweigen vereinbart worden.

Trotzdem bereue man den Schritt des damaligen Verkaufs nicht. "Wir haben in den vergangenen Jahren viel gelernt und bedanken uns für die konstruktive Zusammenarbeit mit Nestlé", erklärten die Gründer.

Man wollen sich nun aber mit der wieder zu einhundert Prozent eigenen Marke weiterentwickeln und das Vertrauen der Käuferinnen und Käufer zurückgewinnen.