28.05.2023 19:20 729 Knossi und Trymacs starten Pizza-Kette: "Happy Slice" bereits an 70 Standorten in Deutschland!

Knossi und Trymacs gingen am Donnerstag mit ihrer neuen Restaurant-Kette "Happy Slice" an gleich 70 Standorten in ganz Deutschland an den Start.

Von Dana-Jane Kruse

Berlin - Die YouTube- und Twitch-Streamer Knossi (36) und Trymacs (28) lassen Pizza-Träume wahr werden! Vergangenen Donnerstag gingen sie mit ihrer neuen Pizza-Kette "Happy Slice" an gleich 70 Standorten in ganz Deutschland an den Start - und das vollkommen virtuell. Nicht nur Influencer, sondern auch Pizza-Liebhaber: Mit ihren Happy Slices wollen Knossi (36, l.) und Trymacs (28, r.) nun Deutschland erobern. Das Konzept ist innovativ und frisch. © Screenshot: Instagram/knossi In so gut wie jeder deutschen Großstadt kann man seit dem 25. Mai die Happy Slices bestellen. Möglich macht das laut dem Magazin Foodservice das Berliner Start-up "Lanch" in Zusammenarbeit mit den namhaften Influencern Knossi und Trymacs. Das Unternehmen setzt auf die Marketing- und Community-Kraft von Influencern und Personen des öffentlichen Lebens. Für die virtuelle Restaurant-Kette "Happy Slice" leihen die deutschlandweit bekannten Social-Media-Größen Jens Knossalla (Knossi) und Maximilian Stemmler (Trymacs) der neuen Pizza-Kette ihre Gesichter. Sie sind Markenbotschafter aber auch Creatoren von "Happy Slice". Das Business-Know-How kommt von Lanch. Unternehmen Gerüchte um neuen Thermomix: Kommt der TM7 noch dieses Jahr? "Die Grundidee ist es, ein House of Brands aufzubauen und gemeinsam mit Creatoren etwas komplett Neues zu schaffen, das zur jeweiligen Community passt", sagte Nono Konopka, Geschäftsführer des Berliner Start-ups, das die Pizza-Idee von Knossi und Trymacs groß machen will. 70 Filialen auf einen Schlag zu eröffnen, ist keine kleine Leistung. Und es sollen noch 200 weitere dazu kommen - sogar in Österreich! Ein innovatives Konzept virtueller Standorte macht es möglich. Happy Slice auf Deutschland-Tour Hashtag: Happy Slice, Happy Life Knossi (Mitte r.) und Trymacs (r. außen) haben Unterstützung von vielen Kollegen: Marc Eggers, (l. außen), Sascha Hellinger (Mitte l.), Younes Zarou (unten links) und Adrian Vogt (unten rechts). Sogar Kai Pflaume (56, l.) ließ sich an seinem gestrigen Geburtstag ein paar Happy Slices schmecken. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/Happy Slice, Instagram/Knossi Nach dem "Ghost Kitchen"-Prinzip funktioniert "Happy Slice" auch ohne Gastraum oder Servicepersonal. Das Konzept ist auf Bestellungen und Lieferungen ausgelegt, nicht auf Verköstigungen vor Ort. Im Prinzip wird deshalb nur die Küche benötigt. Der Fokus liegt laut Lanch auf dem Geschmackserlebnis: "Es soll sehr gutes Essen geben." Happy Slice arbeitet außerdem bereits bestehenden Restaurants zusammen. Diese haben genormte Pizza-Öfen bekommen und bereiten die Bestellungen zu. Lieferando, Wolt, Uber Eats und Co. erledigen den Rest. 14 verschiedene Pizzen sind im Angebot - Classics und Spezialbeläge - darunter auch persönliche Kreationen von Knossi und Trymacs. Auch an ein Angebot für Veganer haben die beiden gedacht. Unternehmen Exportverbot von deutschem Schweinefleisch: Tönnies schließt Abteilung in Weißenfels Derzeit touren sie mit "Happy Slice" durch ganz Deutschland und vermarkten ihre Pizzen unter dem Slogan "Happy Slice: Happy Life". Geschmacklich scheinen sie schon einmal gut anzukommen: Es tummeln sich etliche Posts in den sozialen Medien, die "Happy Slice" loben. Auch Größen wie Kai Pflaume (56) und etliche Influencer-Kollegen von Knossi und Trymacs sind bereits auf die bunt verpackten Pizzastücke gekommen.

Titelfoto: Screenshot: Instagram/knossi