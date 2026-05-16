Umsonst Ausnahmezustand? Neue Swatch-Uhr ist gar nicht limitiert

Stuttgart - Mit Campingstühlen warteten Uhrenfreunde weltweit am Samstag auf ein ganz besonderes Exemplar, teilweise kam es zu Ausschreitungen, manche Filialen blieben aus Sicherheitsgründen geschlossen. Das alles wegen einer 385 Euro teuren Uhr, die nicht mal limitiert ist.

In Hamburg campierten die Uhren-Liebhaber bereits seit den frühen Morgenstunden vor dem Swatch-Geschäft an den Alsterarkaden. © Citynewstv

Luxus-Hersteller Audemars Piguet hat am Samstag gemeinsam mit dem Schweizer Hersteller Swatch eine Taschenuhr rausgebracht. Acht verschiedene Modelle gibt es und auch in Deutschland blieb der Hype nicht aus.

Mehrere Stunden - teils seit dem frühen Morgen - campierten Liebhaber vor den Swatch-Stores. Ob in Stuttgart, Dresden, Düsseldorf oder Hamburg - überall bildeten sich lange Schlangen für die Bioceramic Royal Pop Kollektion.

Die beiden Schweizer Unternehmen schreiben, dass sie "die Regeln der Uhrenherstellung" brechen. "Diese Kollektion kombiniert das avantgardistische Design von Audemars Piguets ikonischer Royal Oak mit dem genialen modularen Aufbau der dynamischen POP Linie aus den 1980er-Jahren von Swatch", heißt es.

Aufgrund des riesigen Andrangs vor den Filialen weltweit, sah sich der Schweizer Uhrenhersteller im Tagesverlauf gezwungen eines klarzustellen: "Wir erinnern euch daran, dass die Royal-Pop-Kollektion keine limitierte Edition ist", schrieb der Konzern in einer Instagram-Story.