Zu viele Männer, zu wenig Zeit: Bill Kaulitz führt jetzt "Männerkalender"

Los Angeles - Bill Kaulitz (36) steckt wieder tief im Dating-Fieber! Um seine vielen Verabredungen unter einen Hut zu bekommen, hat der Musiker nun eine ungewöhnliche Lösung gefunden.

Bill Kaulitz (36) lässt in seinem Dating-Leben nichts anbrennen. © Henning Kaiser/dpa

Während Zwillingsbruder Tom Kaulitz (36) bei der WM als "Fan-Experte" seinen Traum ausleben kann, ist Bill auf der Suche nach dem perfekten Match.

Wie er im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verrät, hat er sich für seinen kommenden Trip nach Deutschland wieder zahlreiche Dates organisiert. "Da sind wieder viele potenzielle Herzensbrecher mit dabei", scherzt er.

Dabei soll es sich um ganz neue "Kandidaten" handeln. "Den geben wir allen noch eine Chance", versichert Tom den Zuhörern. Sie sollen sich jedoch nicht allzu große Hoffnungen machen, da sie laut Tom "mehrfach gebucht" und "keiner exklusiv" ist.

Um zwischen Arbeitsstress und Dating-Leben nicht den Überblick zu verlieren, hat Bill nun einen besonderen Kalender eingeführt.

"Es gibt jetzt einen Männerkalender", gibt der Sänger stolz zu. In dem Plan halten der 36-Jährige und seine Assistentin genau fest, an welchem Tag er mit welchem Mann verabredet ist. "Ich hab ja auch nicht unbedingt viel Zeit", rechtfertigt er sich.

Eine positive Nachricht hat Tom für die potenziellen Liebhaber: "Alles ist erlaubt."