"Freue mich wahnsinnig": Tom Kaulitz verstärkt das WM-Team
Los Angeles (Kalifornien) - Ein Traum wird wahr: Tom Kaulitz (36) wird bei der Fußball-WM 2026 Teil der Berichtserstattung.
Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verkündet er stolz, dass er bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika für MagentaTV als "Fan-Experte" unterwegs sein wird. "Ich hab meinen ersten großen Fußball-TV-Job", berichtet Tom voller Vorfreude.
"Für den Zuschauer ist es auch ein Blick hinter die Kulissen", so die Deutsche Telekom AG am Mittwoch.
Vor Ort wird der 36-Jährige dann Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) interviewen, meldet sich vom Spiel USA gegen Paraguay (12. Juni) aus Los Angeles und ist als Social-Reporter beim ersten deutschen Spiel gegen Curacao in Houston im Einsatz (14. Juni). "Ich freue mich wahnsinnig", so der 36-Jährige.
Er bringe für diese Aufgabe die besten Voraussetzungen mit. Er ist nicht nur Fußball-Fan, sondern ist auch im Rampenlicht zu Hause. Zudem kenne er sich bestens im Gastgeberland USA aus, so die Deutsche Telekom.
Im Podcast verrät Tom, dass er bereits vom WM-Team, darunter Mats Hummels (37) und Johannes B. Kerner (61), mit Grußvideos herzlich willkommen geheißen wurde.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa