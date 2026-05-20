"Freue mich wahnsinnig": Tom Kaulitz verstärkt das WM-Team

Los Angeles (Kalifornien) - Ein Traum wird wahr: Tom Kaulitz (36) wird bei der Fußball-WM 2026 Teil der Berichtserstattung.

Tom Kaulitz (36, r.) ist ein großer Fußball-Fan und will seine Expertise bei der WM einbringen. © Annette Riedl/dpa

Im Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" verkündet er stolz, dass er bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika für MagentaTV als "Fan-Experte" unterwegs sein wird. "Ich hab meinen ersten großen Fußball-TV-Job", berichtet Tom voller Vorfreude.

"Für den Zuschauer ist es auch ein Blick hinter die Kulissen", so die Deutsche Telekom AG am Mittwoch.

Vor Ort wird der 36-Jährige dann Thomas Müller (36) und Jürgen Klopp (58) interviewen, meldet sich vom Spiel USA gegen Paraguay (12. Juni) aus Los Angeles und ist als Social-Reporter beim ersten deutschen Spiel gegen Curacao in Houston im Einsatz (14. Juni). "Ich freue mich wahnsinnig", so der 36-Jährige.

Er bringe für diese Aufgabe die besten Voraussetzungen mit. Er ist nicht nur Fußball-Fan, sondern ist auch im Rampenlicht zu Hause. Zudem kenne er sich bestens im Gastgeberland USA aus, so die Deutsche Telekom.