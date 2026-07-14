Bahn-Chaos im Norden: Stellwerksstörung legt wichtige Pendlerstrecken lahm

Uelzen - Eine Stellwerksstörung im Bahnhof Uelzen führt derzeit zu erheblichen Einschränkungen im Regionalverkehr. Betroffen ist vor allem die Metronom-Linie RE3/RB31 zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Hannover Hauptbahnhof.

Eine Stellwerkstörung sorgt für Ausfälle und Verspätungen bei Metronom. (Symbolfoto) © Marcus Golejewski/TNN/dpa

Auch auf der Linie RE4/RB41 zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Bremen Hauptbahnhof kommt es zu Beeinträchtigungen, wie die Metronom-Pressestelle mitteilte.

Der betroffene Streckenabschnitt in Uelzen könne derzeit nur sehr eingeschränkt befahren werden. Dadurch komme es auf der gesamten Strecke zwischen Hamburg und Hannover zu hohen Verspätungen sowie vereinzelten Teilausfällen.

Auch die Regionalstrecke zwischen Hamburg und Bremen ist betroffen, weil Züge und Zugpersonal wegen der Störung die Folgeverbindungen ab Hamburg nicht wie geplant erreichen können, wie es weiter hieß.

Auf der Metronom-Seite hieß es am späteren Abend: "Rechnet auch im Laufe des Abends und in der Nacht mit Verzögerungen sowie vereinzelten Zugausfällen. Wir arbeiten derzeit daran, den Betriebsstart am Mittwochmorgen mit den ersten Zugfahrten planmäßig zu ermöglichen."