SEK-Einsatz! Spezialkräfte stürmen Wohnung nach Schüssen auf Hamburger

Buxtehude - Großeinsatz in Buxtehude! Nach den Schüssen auf einen Hamburger (42) Anfang Juni haben Spezialkräfte am Mittwoch eine Wohnung in der niedersächsischen Stadt gestürmt. Ein Mann wurde kurzzeitig festgenommen.

Schwer bewaffnete Kräfte des Sondereinsatzkommandos (SEK) stürmten am Mittwoch eine Wohnung in Buxtehude. © JOTO

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion Stade teilte am Donnerstag gegenüber TAG24 mit, dass der Einsatz gegen 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Sagekuhle über die Bühne gegangen war.

Schwer bewaffnete Kräfte des Sondereinsatzkommandos (SEK) stürmten demnach eine Wohnung in dem Gebäude und nahmen einen Mann vorläufig fest.

Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten sorgfältig durchsucht und mögliche Beweismittel sichergestellt. Der Mann wurde anschließend wieder aus dem Gewahrsam entlassen.

Der Sprecher bestätigte, dass der Einsatz mit den Schüssen Anfang Juni zusammenhing. Damals war ein 42-jähriger Hamburger in der Bahnhofstraße lebensgefährlich verletzt worden, er überlebte knapp.