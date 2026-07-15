Bahnchaos im Norden hält an: Wichtige Pendlerstrecke stark eingeschränkt

Uelzen - Auf der Bahnstrecke zwischen Hannover und Hamburg kommt es am Mittwochmorgen sowohl im Fern- als auch im Nahverkehr weiter zu Beeinträchtigungen.

Auch am Mittwochmorgen müssen sich Pendler auf starke Einschränkungen einstellen. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Der Deutschen Bahn zufolge sind ICE zwischen Hamburg und München, Hamburg und Stuttgart sowie Hamburg und Basel mit Umleitungen, Verspätungen sowie Zugausfällen betroffen. Grund seien Unwetterfolgen in Uelzen.

Für den Nahverkehr teilte das Bahnunternehmen Metronom mit, der Bahnhof Uelzen könne wegen einer Stellwerksstörung nur sehr eingeschränkt angefahren werden.

"Derzeit darf pro Stunde und Richtung jeweils nur ein Zug aus Bad Bevensen sowie aus Suderburg nach Uelzen einfahren", hieß es

In der Folge fielen demnach Züge zwischen Bad Bevensen und Uelzen aus und auf der Strecke zwischen Hannover und Hamburg gebe es mittlere bis hohe Verspätungen. Seit etwa 6.00 Uhr sei zwischen Uelzen und Lüneburg ein Busnotverkehr eingerichtet.