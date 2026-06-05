Bombendrohung an Schule im Norden: 16-Jähriger vorläufig festgenommen
Winsen (Luhe) - Großeinsatz in Niedersachsen! Die Polizei hat wegen einer Bombendrohung eine Schule in Winsen (Luhe) evakuiert und einen 16-Jährigen in Gewahrsam genommen.
Laut Mitteilung der Polizei wurde gegen 9.45 Uhr telefonisch eine Bombendrohung gegen das Gymnasium an der Bürgerweide ausgesprochen.
Der Bereich um die Schule wurde im Radius von etwa 200 Metern abgesperrt, das Gebäude geräumt.
Rund 50 Einsatzkräfte durchsuchten das Gymnasium, es wurden aber keine gefährlichen Gegenstände gefunden.
Der mutmaßliche Anrufer wurde parallel vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Schüler des betroffenen Gymnasiums.
Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.
Die Schüler und die Lehrer konnten die Sammelstelle inzwischen wieder verlassen. Verletzte hat es nicht gegeben. Um 13.15 Uhr wurde der Einsatz abgeschlossen.
Erstmeldung um 11.45 Uhr, aktualisiert um 13.42 Uhr.
Titelfoto: JOTO