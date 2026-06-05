Bombendrohung an Schule im Norden: 16-Jähriger vorläufig festgenommen

1.647 Klicks
0 Reaktionen
❤️
😂
😱
🔥
😥
👏

Großeinsatz in Niedersachsen! Die Polizei hat wegen einer Bombendrohung eine Schule in Winsen (Luhe) evakuiert.Polizei nimmt Achtklässler in Gewahrsam.

Von Tobias Bruns

Winsen (Luhe) - Großeinsatz in Niedersachsen! Die Polizei hat wegen einer Bombendrohung eine Schule in Winsen (Luhe) evakuiert und einen 16-Jährigen in Gewahrsam genommen.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.
Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz.  © JOTO

Laut Mitteilung der Polizei wurde gegen 9.45 Uhr telefonisch eine Bombendrohung gegen das Gymnasium an der Bürgerweide ausgesprochen.

Der Bereich um die Schule wurde im Radius von etwa 200 Metern abgesperrt, das Gebäude geräumt.

Rund 50 Einsatzkräfte durchsuchten das Gymnasium, es wurden aber keine gefährlichen Gegenstände gefunden.

Pick-up steht auf Grundstücksauffahrt: Plötzlich ist er verschwunden - Wer kann helfen?
Niedersachsen Pick-up steht auf Grundstücksauffahrt: Plötzlich ist er verschwunden - Wer kann helfen?

Der mutmaßliche Anrufer wurde parallel vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um einen 16-jährigen Schüler des betroffenen Gymnasiums.

Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Störung des öffentlichen Friedens durch Androhung von Straftaten eingeleitet.

Polizisten durchsuchten das Schulgelände, fanden aber keine gefährlichen Gegenstände.
Polizisten durchsuchten das Schulgelände, fanden aber keine gefährlichen Gegenstände.  © JOTO

Die Schüler und die Lehrer konnten die Sammelstelle inzwischen wieder verlassen. Verletzte hat es nicht gegeben. Um 13.15 Uhr wurde der Einsatz abgeschlossen.

Erstmeldung um 11.45 Uhr, aktualisiert um 13.42 Uhr.

Titelfoto: JOTO

Mehr zum Thema Niedersachsen: