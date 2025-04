Osterbräuche weltweit: Wie feiert die Welt Ostern? Mach das Quiz!

Ostern weltweit ☀ Entdecke, wie die Osterbräuche weltweit gefeiert werden! ☀ Ostern in den USA, Frankreich, Griechenland, Italien & mehr. Jetzt lesen!

Ostern ist ein global gefeiertes Fest - aber wie genau wird Ostern weltweit gefeiert? Hier findest Du alles, was Du über die Osterbräuche weltweit wissen musst.

Bist Du bereit für eine Oster-Herausforderung? Teste Dein Wissen! Wie gut kennst Du Dich mit Osterbräuchen weltweit aus? Bevor Du weiterliest, starte unser Quiz rund um Ostern weltweit und finde heraus, wie gut Du Dich mit den internationalen Bräuchen, Traditionen und Feiertagen rund um Ostern auskennst!

In welchem Land bringen nicht der Osterhase, sondern fliegende Glocken die Ostereier? Spanien Frankreich Italien Polen Welche ungewöhnliche Ostertradition gibt es in Norwegen? Familien lesen gemeinsam Oster-Krimis Es werden Ostereier aus Schnee gebaut Straßen werden mit bunten Ostereiern bemalt Kinder verkleiden sich als Ostergeister Welche tierische Figur bringt in Australien die Ostereier? Der Oster-Koala Das Oster-Känguru Der Oster-Emu Der Oster-Bilby In welchem Land bekommen Kinder riesige gefüllte Schokoeier zu Ostern? Brasilien Niederlande Italien Deutschland In welchem Land verkleiden sich Kinder zu Ostern als „Osterhexen“ und gehen von Tür zu Tür? Mexiko Island Norwegen Finnland

Ostern weltweit: Die Feiertage in verschiedenen Ländern

Welche Osterbräuche gibt es auf der Welt? So feiert man Ostern in anderen Ländern. © 123rf/TAG24 Jährlich im März oder April suchen Kinder in Deutschland Ostereier, oft begleitet von Osterfrühstück und Osterfeuer. Ostern wird in den meisten europäischen Ländern sowie in Nord- und Südamerika, Australien, Neuseeland, auf den Philippinen und aber auch in Ägypten, Äthiopien und Südafrika gefeiert. Als christlicher Feiertag ist es jedoch nicht überall ein gesetzlicher Feiertag - Karfreitag und Ostermontag sind in manchen Ländern arbeitsfrei, in anderen nur regional oder kirchlich anerkannt. In nicht-christlichen Ländern wie China oder Saudi-Arabien spielt Ostern kaum eine Rolle, wird aber durch die Globalisierung zunehmend kommerzialisiert. Wie Ostern in verschiedenen Ländern gefeiert wird, erfährst Du hier.

Die 5 verrücktesten Osterbräuche weltweit

Ob religiösen Ursprungs oder nicht - unter all den Traditionen weltweit gibt es einige exotische Bräuche, die für Außenstehende schlicht absurd wirken. Von schräg bis brutal: Die folgenden sind einige der skurrilsten Osterbräuche weltweit.

Irland: Heringsbegräbnis

Wie vielerorts fasten auch in Irland viele Christen traditionsgemäß. Während 40 Tage auf Fleisch verzichtet wurde, Fisch aber erlaubt war, war der Hering ein wichtiges Nahrungsmittel. Sobald zu Ostern wieder Fleisch gegessen werden darf, wird das von den Iren gefeiert, indem der Hering wortwörtlich zu Grabe getragen wird. Diese Heringsbeerdigung wird häufig von Metzgern durchgeführt, die sich besonders auf das Ende der Fastenzeit gefreut haben.

Polen: Wasserschlacht

Wer Ostern in Polen verbringt, darf vielleicht Zeuge des Brauchs "Śmigus-Dyngus" werden. Dabei handelt es sich um eine Wasserschlacht am Ostermontag, oder auch dem nassen Montag. An diesem Tag werden Menschen - insbesondere Frauen von Männern - mit Wasser nass gespritzt. Ursprünglich scheint die Tradition ein Fruchtbarkeitsritual gewesen zu sein. Heute gilt die Wasserschlacht vor allem als spaßige Tradition unter Jugendlichen. Ähnlich verhält es sich übrigens auch bei dem sonst so religiösen Osterfest in Ungarn sowie auch in Tschechien, der Slowakei, der Ukraine, Weißrussland und Guatemala.

Ostern in Polen kann nass werden. Traditionell ist der Brauch auch in der Ukraine und anderen Ländern. © 123RF/sdivin

Tschechien & Slowakei: Weidenrutenschläge

In Tschechien sowie in der Slowakei werden Frauen am Ostermontag ebenfalls traditionsgemäß mit geflochtenen Weidenruten sanft auf die Beine geschlagen. Dieser Brauch ist spielerisch und nicht gewaltsam gemeint und soll den Frauen Fruchtbarkeit und Gesundheit bringen. Mit Ostereiern und Schnaps wird sich dann bei den Männern bedankt.

In Tschechien werden die Osterfeiertage mit Bräuchen wie dem Weidenrutenschlagen zelebriert. © 123rf/madeleinesteinbach

Griechenland: Raketenkrieg von Chios

Mit einem verrückten Brauch feiert man auch Ostern in Griechenland - zumindest in Vrontados auf der Insel Chios. Dort findet jährlich in der Nacht zum orthodoxen Ostersonntag ein wahres Spektakel zwischen zwei rivalisierenden Kirchen statt. Die etwa 400 Meter voneinander entfernten Kirchen zielen dabei mit insgesamt bis zu 60.000 selbstgebauten Raketen über das Tal auf die Glocke des jeweils gegnerischen Kirchturms. Zahlreiche Schaulustige versammeln sich dabei, um den rituellen Raketenkrieg zu verfolgen.

So kann Ostern in Griechenland aussehen - genauer gesagt der traditionelle Raketenkrieg auf der Insel Chio. © dpa/EPA/Vassil Donnev

Übrigens: Ostern in beispielsweise Griechenland, Russland, Serbien oder der Ukraine ist später als das deutsche Ostern, da orthodoxe Christen den julianischen Kalender verwenden anstelle des gregorianischen Kalenders.

Philippinen: Selbstkreuzigungen

Am Karfreitag, zum wichtigsten religiösen Fest, lassen sich jährlich immer wieder einige Menschen auf den Philippinen minutenlang an ein Kreuz nageln. Andere schlagen sich mit Peitschen ihre Rücken blutig. Dies tun sie, um dem Leiden und Tod Christi zu gedenken. Das Ritual wird vor allem im Dorf San Pedro Cutud, ungefähr 60 Kilometer außerhalb von Manila, begangen und von Schaulustigen besucht. Ein weiterer Brauch der Philippiner ist es, beim Läuten der Kirchenglocken am Ostersonntag, seine Kinder am Kopf zu fassen und sie in diesem hochzuhalten, damit sie besser wachsen.

Beim Karfreitagsbrauch auf den Philippinen lassen sich einige tatsächlich ans Kreuz nageln oder fesseln. © 123RF/kobby_dagan

Ostertraditionen weltweit: So wird Ostern in anderen Ländern gefeiert

Werfen wir einen Blick auf die Osterbräuche in anderen Ländern. Wie verhält es sich beispielsweise zu Ostern in Italien, Frankreich und Co.?

Osterbrauch in Frankreich

Ostern in Frankreich ("Pâques") feiert man wie hierzulande mit einem Osteressen in Familie, Schokolade und eigenen Bräuchen. Den Osterhasen gibt es dort jedoch nicht. Wer bringt die Ostereier in Frankreich? Wie auch in vielen anderen Ländern hört man in Frankreich von Gründonnerstag bis Karsamstag keine Kirchenglocken läuten. Der Überlieferung nach sollen sie an diesen Tagen auf der Reise zum Papst nach Rom sein. Pünktlich zum Ostersonntag kehren sie wieder und bringen Ostereier mit. Dann kann man sie auch wieder läuten hören. Osterbrauch Neben der Eiersuche ist es ein Osterbrauch in Frankreich, Eier in die Luft zu werfen. Verloren hat, wessen Ei als Erstes zerbricht. In anderen Varianten wird dagegen versucht, das Ei möglichst lange in der Luft zu halten. Hat Frankreich Feiertage zu Ostern? Ostermontag ist ein gesetzlicher Feiertag. Karfreitag ist nur im Elsass und teilweise in Lothringen frei.

Statt des Osterhasens gibt es zu Ostern in Frankreich fliegende Glocken. © 123RF/margouillat

Ostern in Italien

"Pasqua", Ostern in Italien, feiert man ebenfalls mit einem Familienessen sowie religiösen Zeremonien, wie einer Prozession. Nennenswert ist diesbezüglich insbesondere die Papstmesse am Petersplatz in Rom sowie die "Scoppio del Carro", eine Prozession in Florenz, bei der ein Wagen mit Feuerwerk entzündet wird. Kommt in Italien der Osterhase? Der Osterhase sowie eine Ostereiersuche gehören dagegen nicht zur Tradition. Stattdessen verschenkt man riesige Schokoladeneier, die kunstvoll verziert und mit weiteren Überraschungen gefüllt sind. Gibt es zu Ostern in Italien Feiertage? Anders als der Karfreitag ist Ostermontag in Italien ein gesetzlicher Feiertag.

Besondere Osterbräuche: Mit Prozessionen wie der Scoppio del Carro feiert man Ostern in Italien. © dpa/ANSA/Maurizio Degl'innocenti

Feiertage zu Ostern in den USA

Das amerikanische Osterfest ähnelt dem deutschen. Neben einem Osterfrühstück mit der Familie darf für sie auch die Eiersuche nicht fehlen. Gebräuchlich ist auch ein Besuch des Gottesdienstes am Ostersonntag. Ein Highlight ist auch die Osterparade in der 5th Avenue in New York City. Gibt es in den USA Feiertage zu Ostern? Abgesehen von einigen Bundesstaaten, in denen Karfreitag als offizieller Feiertag gilt, gibt es zu Ostern in den USA keine Feiertage.

Nach dem Gottesdienst kann man in New York viele kostümierte Menschen bei der Osterparade sehen. © 123RF/samaro

Ostern in Finnland

Für uns etwas ungewöhnlicher und volkstümlicher ist die finnische Tradition, bei der sich Kinder zu Ostern als kleine Hexen ("Trullis") verkleiden und ihre Gesichter bemalen, um dann von Tür zu Tür zu gehen und Sprüche und Weidenzweige gegen Süßigkeiten austauschen. Diesen Brauch gibt es übrigens auch zu Ostern in Schweden. Ein weiterer Brauch ist ein Osterfeuer, das zur Vertreibung böser Geister galt. Zu Ostern in Finnland gehört außerdem auch Mämmi. Dabei handelt es sich um süßen Roggenpudding, der oft mit Sahne oder Milch und Zucker gegessen wird. Handelt es sich bei Ostern in Finnland um Feiertage? Sowohl Karfreitag, Ostersonntag als auch Ostermontag gelten in Finnland als Feiertage.

Ein nennenswertes Beispiel von Osterbräuchen weltweit: Osterhexen in Finnland und Schweden. © 123RF/anskuw

Ostern in Mexiko

Auch Ostern in Mexiko ähnelt unseren Feiertagen kaum. Die "Semana Santa" (übersetzt Heilige Woche, auch Karwoche) ist für viele eine Urlaubswoche. Neben Schulen sind auch viele Geschäfte, Arztpraxen und Co. geschlossen. Gesetzliche Feiertage sind allerdings nur Gründonnerstag und Karfreitag. Zelebriert wird mit religiösen Prozessionen und Passionsspielen anstelle von Eiersuchen. In Iztapalapa verfolgen bis zu zwei Millionen Schaulustige die größte Nachstellung der Kreuzigung Jesu live vor Ort, weitere schauen von zu Hause zu. Ein Brauch ist auch das Zerbrechen von Cascarones auf Freunden. Dabei handelt es sich um bunte, ausgehöhlte Eierschalen, die mit Konfetti gefüllt sind.

Osterbräuche weltweit: Eine Prozession in Iztapalapa endet mit der Nachstellung der Kreuzigung. © dpa/EPA/Ricardo Castelan

4 Fun Facts über Ostern in anderen Ländern

Einige länderspezifische Traditionen und Bräuche wurden bereits kennengelernt. Welche Osterbräuche gibt es noch? Hier sind weitere spannende Funfacts rund um Ostern weltweit. 1. Fun Fact: In Australien gibt es keine Osterhasen, sondern Oster-Bilbys: Kaninchen sind in Australien eine Plage. Die Kaninchennasenbeutler sind dagegen bedroht. 2. Fun Fact: So typisch wie die Eiersuche für uns sind Osterkrimis in Norwegen. Die Skandinavier lesen oder schauen traditionsgemäß spannungsvolle Geschichten zum Osterfest. 3. Fun Fact: Jedes Jahr findet am Ostermontag ein Eierrollen am Weißen Haus statt. Zu dem Rennen laden der amtierende Präsident und seine Frau bereits seit fast 150 Jahren ausgewählte Kinder aus dem ganzen Land ein. 4. Fun Fact: Das größte Schokoladen-Osterei der Welt gab es 2011 in Cortenuove (Italien). Es war 10,39 Meter hoch und wog 7200 Kilogramm. An seiner weitesten Stelle hatte es einen Umfang von 19,6 Metern.

Ostern in anderen Ländern: Nicht überall kommt der Osterhase zu Ostern. In Australien ist es der Bilby. © 123RF/amarosy