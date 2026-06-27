Brutales Beziehungsdrama: Junge Frau schwebt nach Axt-Attacke in Lebensgefahr

Hannover - Im Zuge eines Beziehungsstreits wurde eine junge Frau (18) in Hannover von ihrem Ex-Partner (19) mit einer Axt lebensbedrohlich verletzt.

In Hannover ist ein Streit unter Ex-Partnern eskaliert. Beide Beteiligten mussten notoperiert werden. (Symbolfoto) © Jens Kalaene/dpa

Der brutale Angriff fand am Freitagnachmittag gegen 14 Uhr in der Wohnung der 18-Jährigen statt, wie die Polizeidirektion Hannover am Samstag mitteilte. Dort hatten sich die beiden Ex-Partner zu einem Gespräch getroffen. Anschließend eskalierte die Situation.

Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge soll der 19-Jährige plötzlich eine Axt genommen und damit auf seine Ex eingeschlagen haben. Die 18-Jährige erlitt dabei lebensbedrohliche Verletzungen und musste im Krankenhaus notoperiert werden.

Als die durch Zeugen alarmierten Einsatzkräfte am Tatort eintrafen, hatte der Axt-Angreifer bereits die Flucht ergriffen. Er wurde eine halbe Stunde später mit schweren Schnittwunden an einer Kirche im Stadtteil Herrenhausen aufgefunden.

Auch der 19-Jährige wurde daraufhin mit lebensbedrohlichen Verletzungen in eine Klinik transportiert und dort notoperiert. Ob seine Wunden im Zuge des Streits entstanden oder selbst zugefügt worden sind, ist Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen.