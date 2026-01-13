Mann leblos in Straßengraben gefunden: Seine Bulldogge soll ihn getötet haben

Lohne/Brockdorf - Ein erschütternder Fund im niedersächsischen Lohne: Am frühen Donnerstag entdeckten Passanten in einem Straßengraben einen leblosen Mann. Der Gefundene wurde offenbar von seiner Bulldogge getötet!

Ein Mann (†33) soll von seiner eigenen Bulldogge getötet worden sein. © Ulf Zurlutter/Nord-West-Media/dpa

Der Mann wurde an der Straße "An der Querlenburg" im Ortsteil Brockdorf gefunden, teilte die Polizei mit. Eine American Bulldog wich ihm jedoch nicht von der Seite und verhinderte immer wieder, dass die alarmierten Rettungskräfte an den Körper herankamen.

Am Montag teilte die Polizei nun mit, dass es sich bei dem Toten um einen 33-jährigen Lohner und zugleich den Halter des Vierbeiners handelt.

Die Obduktion am Montag gab schließlich weitere Hinweise auf den Tod des Mannes: Das festgestellte Verletzungsbild deutete laut Ermittlern darauf hin, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seinem eigenen Hund gekommen ist.