Frau bedroht auf Weihnachtsmarkt Standmitarbeiter: Polizei sucht Verdächtige

Oldenburg - Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg ( Niedersachsen ) läuft seit dem späten Samstagnachmittag ein Polizei-Einsatz.

Die Polizei suche nach einer verwirrten Person. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Gegen 16.50 Uhr kam es laut Polizei auf dem Lamberti-Markt zu einer Bedrohungslage.

Nach den Angaben eines Zeugens soll eine ältere Frau einen waffenähnlichen Gegenstand aus der Handtasche gezogen und diesen auf einen Mitarbeiter eines Weihnachtsmarktstandes gerichtet haben.

Gleichzeitig habe die Frau eine Bedrohung gegen den Mitarbeiter ausgesprochen. Danach ging sie davon.

Mehrere Polizeistreifen wurden zum Weihnachtsmarkt geschickt, um nach der Frau zu suchen. Derzeit würden der Polizei keine Hinweise vorliegen, dass noch andere Personen bedroht wurden.

Warum der Mitarbeiter von der Frau bedroht wurde, sei bisher unklar. Aktuell laufe weiterhin die Fahndung nach der Frau und die Polizei sei verstärkt mit Einsatzkräften vor Ort.

Die Frau wird nach Angaben der Polizei als 50 bis 60 Jahre alt beschrieben. Sie sei klein, ungefähr 1,50 Meter groß und habe etwas längere und rötliche Haare.

Zum Zeitpunkt des Vorfalls trug sie dunkle Kleidung und hatte eine schwarze, mittelgroße Handtasche bei sich.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Wer die Frau gesehen hat, wird gebeten sich unter der Telefonnummer 04417904115 zu melden.