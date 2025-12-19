Messerdrohung auf dem Weihnachtsmarkt: Sicherheitsdienst greift ein

Celle - Auf dem Celler Weihnachtsmarkt ist es zu einer Bedrohung mit einem Messer gekommen.

Im Weihnachtsmarkt-Trubel zückte ein junger Mann in Celle plötzlich ein Messer. (Symbolbild) © Thomas Banneyer/dpa

Im Verlauf eines Streits zwischen zwei Gruppen habe ein junger Mann plötzlich ein Messer in der Hand gehalten, teilte die Polizei mit.

Anschließend verfolgte der Mann mit dem Messer die Männer aus der anderen Gruppe, als diese das Weihnachtsmarktgelände verlassen wollten.

Der Sicherheitsdienst trennte die Streitparteien am Donnerstagabend und hielt sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Das Messer wurde sichergestellt. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu keinen weiteren Tathandlungen mit dem Messer.