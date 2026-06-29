Fünf Tote nach Schüssen in Jugendeinrichtung! Großeinsatz in Niedersachsen

Stade - Großeinsatz im Norden: Am Montag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade ( Niedersachsen ) Schüsse gefallen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Zwei Personen wurden festgenommen.

Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz. Ein Sprecher bestätigte, dass es fünf Tote gibt. © JOTO

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion hatte gegenüber TAG24 zunächst lediglich Schüsse in der Dankersstraße sowie mehrere Tote bestätigt.

Wie die Beamten später mitteilten, kamen fünf Personen ums Leben. Die Opfer sollen nach derzeitigen Erkenntnisse allesamt erwachsen sein. Weitere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Zwei Verdächtige wurden festgenommen, darunter der mutmaßliche Schütze. Weitere Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Derzeit werden Zeugenaussagen aufgenommen und Spuren gesichert.