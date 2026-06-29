Fünf Tote nach Schüssen in Jugendeinrichtung! Großeinsatz in Niedersachsen

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Am Montag sind in Stade (Niedersachsen) Schüsse gefallen. Es gibt fünf Tote. Die Polizei ist im Großeinsatz. Zwei Verdächtige wurden festgenommen.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Stade - Großeinsatz im Norden: Am Montag sind in einer Jugendhilfeeinrichtung in Stade (Niedersachsen) Schüsse gefallen. Fünf Menschen kamen dabei ums Leben. Zwei Personen wurden festgenommen.

Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz. Ein Sprecher bestätigte, dass es fünf Tote gibt.
Die Polizei ist nach Schüssen in Stade im Großeinsatz. Ein Sprecher bestätigte, dass es fünf Tote gibt.  © JOTO

Ein Sprecher der zuständigen Polizeiinspektion hatte gegenüber TAG24 zunächst lediglich Schüsse in der Dankersstraße sowie mehrere Tote bestätigt.

Wie die Beamten später mitteilten, kamen fünf Personen ums Leben. Die Opfer sollen nach derzeitigen Erkenntnisse allesamt erwachsen sein. Weitere Menschen erlitten zum Teil schwere Verletzungen.

Zwei Verdächtige wurden festgenommen, darunter der mutmaßliche Schütze. Weitere Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar.

Großeinsatz der Feuerwehr: Explosionen und dichte Rauchwolke
Niedersachsen Großeinsatz der Feuerwehr: Explosionen und dichte Rauchwolke

Laut Polizei besteht keine Gefahr für die Bevölkerung. Derzeit werden Zeugenaussagen aufgenommen und Spuren gesichert.

Die Polizei ist dabei, Zeugenaussagen aufzunehmen und Spuren zu sichern.
Die Polizei ist dabei, Zeugenaussagen aufzunehmen und Spuren zu sichern.  © JOTO
Einsatzkräfte der Spurensicherung sind vor Ort.
Einsatzkräfte der Spurensicherung sind vor Ort.  © Fabian Höfig/NEWS5/dpa

Die Stader Polizei bat über ihren WhatsApp-Channel darum, den Bereich weiträumig zu meiden beziehungsweise den Anweisungen der Einsatzkräfte vor Ort Folge zu leisten.

Erstmeldung: 13.38 Uhr, zuletzt aktualisiert: 15.22 Uhr

Titelfoto: JOTO

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