Großeinsatz am Rathaus: Brief mit Pulver an Bürgermeisterin geschickt

Göttingen - Großeinsatz in der Göttinger Innenstadt: Am Dienstagmorgen wurde im Rathaus ein Brief entdeckt, der ein seltsames Pulver enthielt.

Ein Brief mit einem unbekannten Pulver wurde an das Göttinger Rathaus geschickt. © Swen Pförtner/dpa

Gegen 10.55 Uhr öffnete eine Mitarbeiterin des Rathauses einen Brief. Im Inneren befand sich eine unbekannte weißliche Substanz, teilte die Polizei mit.

Der Brief war demnach an Oberbürgermeisterin Petra Broistedt (61, SPD) adressiert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Nach dem Fund wurde neben Feuerwehr und Polizei auch sicherheitshalber ein Rettungswagen alarmiert, was große Aufmerksamkeit auf sich zog, so die Einsatzkräfte.

Der Absender des Briefes sei der Polizei bereits als psychisch auffälliger Mann bekannt.