Mann leblos in Straßengraben gefunden: Seine Bulldogge soll ihn getötet haben
Lohne/Brockdorf - Ein erschütternder Fund im niedersächsischen Lohne: Am frühen Donnerstag entdeckten Passanten in einem Straßengraben einen leblosen Mann. Der Gefundene wurde offenbar von seiner Bulldogge getötet!
Der Mann wurde an der Straße "An der Querlenburg" im Ortsteil Brockdorf gefunden, teilte die Polizei mit. Eine American Bulldog wich ihm jedoch nicht von der Seite und verhinderte immer wieder, dass die alarmierten Rettungskräfte an den Körper herankamen.
Am Montag teilte die Polizei nun mit, dass es sich bei dem Toten um einen 33-jährigen Lohner und zugleich den Halter des Vierbeiners handelt.
Die Obduktion am Montag gab schließlich weitere Hinweise auf den Tod des Mannes: Das festgestellte Verletzungsbild deutete laut Ermittlern darauf hin, dass es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen dem Mann und seinem eigenen Hund gekommen ist.
Wie genau dieser offenbar eskalierende Zwischenfall ablief, bleibt allerdings weiterhin ungeklärt. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen: Ob die Bulldogge angegriffen hat, ob der Halter selbst in einer Ausnahmesituation war oder ob andere Faktoren eine Rolle spielten, soll nun rekonstruiert werden.
Das Veterinäramt des Landkreises Vechta nahm den Hund noch am selben Tag in Verwahrung. Mittlerweile befindet sich das Tier in einer Tierschutzeinrichtung.
