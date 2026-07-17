Mutter, Vater und Kind springen im Harz in den Tod: Bürgermeister nennt schreckliche Details
Altenau - Diese Tragödie erschüttert ganz Deutschland, insbesondere den Harz: Dort sind am Donnerstag Mutter, Vater und ihr Kind gemeinsam in den Tod gesprungen.
Die Tragödie ereignete sich am Nachmittag auf dem sogenannten Harzturm in Altenau (Landkreis Goslar). Nun sind neue, schreckliche Details ans Licht gekommen.
Demnach sprang die Schweizer Familie gegen 16.45 Uhr aus 45 Metern Höhe von der Aussichtsplattform mit dem Glasboden.
"So etwas ist noch nie passiert. Wir sind tief erschüttert", sagte Altenaus Ortsbürgermeister Karl-Heinz Ehrenberg (74, parteilos) jetzt gegenüber der Bild.
Der Sohn sei noch im Kleinkindalter gewesen. Eines seiner Elternteile habe ihn beim Sprung in den Armen gehalten, so Ehrenberg.
Ansonsten bleibt vieles rund um diesen Suizid unklar. Die Polizei ermittelt derzeit weiter, um die genauen Gründe für das schreckliche Unglück zu ermitteln.
Normalerweise berichtet TAG24 nicht über Suizide. Da sich der Vorfall aber im öffentlichen Raum abgespielt hat, hat sich die Redaktion entschieden, es doch zu thematisieren. Solltet Ihr selbst von Selbsttötungsgedanken betroffen sein, findet Ihr bei der Telefonseelsorge rund um die Uhr Ansprechpartner, natürlich auch anonym. Telefonseelsorge: 08001110111 oder 08001110222 oder 08001110116123.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa