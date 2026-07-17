Mutter, Vater und Kind springen im Harz in den Tod: Bürgermeister nennt schreckliche Details

Altenau - Diese Tragödie erschüttert ganz Deutschland, insbesondere den Harz: Dort sind am Donnerstag Mutter, Vater und ihr Kind gemeinsam in den Tod gesprungen .

Der Harzturm steht seit etwa drei Jahren. © Matthias Bein/dpa

Die Tragödie ereignete sich am Nachmittag auf dem sogenannten Harzturm in Altenau (Landkreis Goslar). Nun sind neue, schreckliche Details ans Licht gekommen.

Demnach sprang die Schweizer Familie gegen 16.45 Uhr aus 45 Metern Höhe von der Aussichtsplattform mit dem Glasboden.

"So etwas ist noch nie passiert. Wir sind tief erschüttert", sagte Altenaus Ortsbürgermeister Karl-Heinz Ehrenberg (74, parteilos) jetzt gegenüber der Bild.

Der Sohn sei noch im Kleinkindalter gewesen. Eines seiner Elternteile habe ihn beim Sprung in den Armen gehalten, so Ehrenberg.