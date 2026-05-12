Feuer auf Müllanlage sorgt für Großeinsatz im Norden

Nenndorf - Alarm in Nenndorf! In dem kleinen Ort im Landkreis Harburg ( Niedersachsen ) hat ein Brand auf einer Müllumschlaganlage am Dienstag für einen Großeinsatz der Feuerwehr gesorgt.

Die Feuerwehr rückte mit zahlreichen Kräften an und konnte die Brandentwicklung stoppen. © JOTO

Wie der Landkreis Harburg in einer Mitteilung erklärte, war aus noch ungeklärter Ursache ein Container auf der Anlage in Flammen aufgegangen. Das Feuer sorgte für eine starke Rauchentwicklung, die weithin sichtbar war.

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an und begann umgehend mit den Löscharbeiten, die schnell Erfolg hatten. Verletzt wurde nach derzeitigem Stand niemand.

Laut dem Landkreis ist allerdings der Betrieb auf der Müllumschlaganlage bis auf Weiteres eingeschränkt.

Der Kleinanlieferbereich kann demnach genutzt werden, es ist aber mit Einschränkungen zu rechnen. Größere Mengen und gewerbliche Anlieferungen können derzeit nicht angenommen werden.