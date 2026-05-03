Flammen-Inferno im Norden! Gartenarbeiten lösen Großbrand aus

Bremervörde - Alarm in Bremervörde! In der Stadt im Landkreis Rotenburg ( Niedersachsen ) haben Gartenarbeiten am Samstag einen Großbrand ausgelöst.

In Bremervörde haben Gartenarbeiten am Samstag einen Großbrand ausgelöst. Zwei Schuppen und ein Carport fielen den Flammen zum Opfer. © Polizeiinspektion Rotenburg

Wie die Polizeiinspektion Rotenburg mitteilte, waren die Einsatzkräfte am Morgen in die Narzissenstraße alarmiert worden.

Dort hatten Gartenarbeiten nach derzeitigen Erkenntnissen zunächst eine Hecke in Brand gesetzt. Die Flammen breiteten sich rasend schnell aus und griffen im weiteren Verlauf auf zwei Schuppen sowie ein Carport über.

Als die Feuerwehr vor Ort eintraf, standen die Objekte bereits lichterloh in Flammen und dichter, schwarzer Rauch stieg auf.

Die Kameraden konnten den Brand zwar mit vereinten Kräften löschen, die betroffenen Schuppen und der Carport wurden allerdings vollständig zerstört.