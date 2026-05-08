Mann und Frau von Boot in die Elbe geschleudert: Schiffsbesatzung eilt zu Hilfe
Stade - Alarm auf der Elbe: Am Donnerstag gerieten ein Mann und eine Frau bei Stade (Niedersachsen) in Seenot. Sie wurden von der Besatzung des Forschungsschiffs "Atair" gerettet.
Gegenüber TAG24 teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit, dass sich das Unglück gegen 16.45 Uhr auf der Elbe, in Höhe Bassenfleth, ereignet hatte.
Demnach waren der Mann und die Frau mit einem Sportboot unterwegs, als sie - möglicherweise durch eine Welle - von Bord geschleudert wurden.
Die beiden konnten sich zu einer Fahrwassertonne retten und klammerten sich dort fest - glücklicherweise ließ die Rettung nicht lange auf sich warten.
Wie der Sprecher bestätigte, wurde die Besatzung des in der Nähe liegenden Forschungsschiffs "Atair" des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie auf die Notlage aufmerksam.
Die Crew eilte mit einem Beiboot zu Hilfe und rettete die beiden aus dem Wasser.
Anschließend wurden sie von Feuerwehr und DLRG an Land gebracht, wo sie vom Rettungsdienst versorgt wurden. Verletzungen hatten sie nicht davongetragen.
Titelfoto: JOTO