Feuer in Hotel: 60 Gäste evakuiert, mehrere Personen verletzt
Von Michael Brandt
Asendorf - 13 Menschen sind bei einem Kellerbrand in einem Hotel in Asendorf (Landkreis Harburg, Niedersachsen) leicht verletzt worden. Einige der knapp 60 Übernachtungsgäste wurden in einem Dorfgemeinschaftshaus untergebracht, andere reisten eigenständig ab.
Wie die Polizei mitteilte, kamen die Verletzten mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus.
Hotelgäste hatten das Feuer am späten Abend im Keller bemerkt, daraufhin wurde die Feuerwehr alarmiert. Was dort in Brand geraten war und warum, war zunächst unklar.
Feuerwehr und Rettungsdienst kamen am späten Mittwochabend mit zahlreichen Kräften zu Hilfe. Der Einsatz dauerte noch bis in Morgenstunden an.
Ein Feuerwehrsprecher erklärte, beim Eintreffen der Feuerwehr hätten einige Gäste das Gebäude bereits verlassen, andere aber noch im Hotel auf sich aufmerksam gemacht.
Die Rauchentwicklung war nach Polizeiangaben so stark, dass der Rauch vom Keller über das Erdgeschoss bis in höhere Stockwerke aufstieg.
Erstmeldung um 6.38 Uhr, Artikel aktualisiert um 8.49 Uhr.
Titelfoto: JOTO