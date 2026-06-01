Feuer-Inferno im Norden: Warnung an die Bevölkerung

Nottensdorf - Bei Nottensdorf (Landkreis Stade) kämpften in der Nacht zu Montag über 100 Einsatzkräfte gegen ein Feuer.

Über 100 Einsatzkräfte kämpften gegen die Flammen. © JOTO

Gegen 22 Uhr wurde die Feuerwehr zu einem Feld an der Landesstraße 130 gerufen. Dort waren rund 100 Heuballen in Brand geraten, bestätigte ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber TAG24.

Die Löschwasserversorgung gestaltete sich schwierig, da das Feld rund 600 Meter von der Straße entfernt lag. Ein Großtanklöschfahrzeug der Kreisfeuerwehr Stade musste anrücken.

Der 10.000 Liter fassende Wassertank musste von weiteren Löschfahrzeugen immer wieder gefüllt werden.

Über 100 Einsatzkräfte kämpften bis in die Morgenstunden gegen die Flammen. Wegen der starken Rauchentwicklung gaben die Behörden eine NINA-Warnmeldung raus.