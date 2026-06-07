Riesige Rauchwolke über Golfplatz: 200.000 Euro Schaden!

Bad Salzdetfurth - Eine riesige Rauchsäule stieg am Samstagmorgen im Landkreis Hildesheim in Niedersachsen in den Himmel. Die Feuerwehr eilte gegen 6.10 Uhr zu einem Golfplatz im Dr.-Jochen-Schneider-Weg.

Ein Großaufgebot der Feuerwehr rückte zum Einsatzort - ein Golfplatz im Landkreis Hildesheim - aus. © Polizeiinspektion Hildesheim

Das Gebäude auf dem Golfareal brannte. Laut der zuständigen Polizeibehörde soll eine Mitarbeiterin den Hausbrand festgestellt und die Einsatzkräfte alarmiert haben.

Daraufhin wurde der komplette Golfplatz evakuiert.

Glücklicherweise wurde durch das Feuer niemand verletzt, allerdings entstand ein beträchtlicher Sachschaden, der auf circa 200.000 Euro geschätzt wird.

Es laufen nun Ermittlungen zur Ursache des Brandes auf dem Golfplatz, weshalb der Ort des Geschehens durch die Polizei Bad Salzdetfurth beschlagnahmt wurde.