Mitten auf der Straße: Transporter geht nahe Hamburg in Flammen auf

Jork - Heftige Szenen in Niedersachsen : Mitten auf der Straße ging in Jork südwestlich von Hamburg plötzlich ein Transporter in Flammen auf.

In Jork ist ein Transporter am Donnerstagvormittag mitten auf der Straße in Brand geraten. © Polizeiinspektion Stade

Gegen 10.45 Uhr war ein 80-jähriger Fahrer eines Firmentransporters auf der Kreisstraße 26 unterwegs, teilte die Polizei mit. Doch während der Fahrt geriet der Renault Master plötzlich in Brand.

Nach ersten Erkenntnissen soll die Ursache ein technischer Defekt gewesen sein. Trotz der beunruhigenden Situation gelang es dem Senior, das Fahrzeug auf dem nahegelegenen Pendlerparkplatz abzustellen und den Transporter rechtzeitig zu verlassen.

Damit verhinderte er offenbar Schlimmeres. Dennoch entwickelte sich das Feuer rasant weiter.

Trotz des schnellen Eingreifens der Feuerwehr hatte der Brand bereits enorme Kraft entwickelt: Der Firmentransporter brannte vollständig aus. Verletzt wurde durch die Flammen niemand.