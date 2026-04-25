Flammen-Inferno! Zwei Brände in Kleingartenvereinen fordern die Feuerwehr

Aurich/Celle - Alarm für die Feuerwehr : Am Samstag mussten die Einsatzkräfte in Aurich und in Celle (beides Niedersachsen ) zu Bränden in Kleingartenvereinen ausrücken.

In einer Kleingartenkolonie in Aurich brannte am Samstagmorgen eine Parzelle lichterloh. © Freiwillige Feuerwehr Aurich

Gegen 6.50 Uhr waren die Kameraden zunächst in Aurich zu einer starken Rauchentwicklung am Husteder Weg alarmiert worden. Als sie vor Ort eintrafen, brannte eine Parzelle bereits lichterloh.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung, Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht auf dem Gelände auf.

Nachdem sie eine Gasflasche aus dem Gefahrenbereich gebracht und die Außenverkleidung der Parzelle entfernt hatte, bekam die Feuerwehr die Flammen schließlich unter Kontrolle.

Zwar konnte eine Ausbreitung auf weitere Gartenlauben verhindert werden, die betroffene Parzelle wurde aber völlig zerstört.

Die Feuerwehr war mit rund 45 Kräften vor Ort und konnte die Einsatzstelle nach etwa anderthalb Stunden an die Polizei übergeben. Diese ermittelt zur Brandursache.