Flammen-Inferno! Zwei Brände in Kleingartenvereinen fordern die Feuerwehr

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Am Samstag mussten die Feuerwehr in Aurich und in Celle zu zwei Bränden in Kleingartenvereinen ausrücken. Es brannten jeweils Gartenlauben lichterloh.

Von Bastian Küsel-Kanbach

Aurich/Celle - Alarm für die Feuerwehr: Am Samstag mussten die Einsatzkräfte in Aurich und in Celle (beides Niedersachsen) zu Bränden in Kleingartenvereinen ausrücken.

In einer Kleingartenkolonie in Aurich brannte am Samstagmorgen eine Parzelle lichterloh.
In einer Kleingartenkolonie in Aurich brannte am Samstagmorgen eine Parzelle lichterloh.  © Freiwillige Feuerwehr Aurich

Gegen 6.50 Uhr waren die Kameraden zunächst in Aurich zu einer starken Rauchentwicklung am Husteder Weg alarmiert worden. Als sie vor Ort eintrafen, brannte eine Parzelle bereits lichterloh.

Die Einsatzkräfte begannen sofort mit der Brandbekämpfung, Personen hielten sich zu diesem Zeitpunkt glücklicherweise nicht auf dem Gelände auf.

Nachdem sie eine Gasflasche aus dem Gefahrenbereich gebracht und die Außenverkleidung der Parzelle entfernt hatte, bekam die Feuerwehr die Flammen schließlich unter Kontrolle.

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Zwar konnte eine Ausbreitung auf weitere Gartenlauben verhindert werden, die betroffene Parzelle wurde aber völlig zerstört.

Die Feuerwehr war mit rund 45 Kräften vor Ort und konnte die Einsatzstelle nach etwa anderthalb Stunden an die Polizei übergeben. Diese ermittelt zur Brandursache.

In Celle musste die Feuerwehr Hühner aus einem Stall retten

Auch in einem Kleingartenverein in Celle war die Feuerwehr im Einsatz.
Auch in einem Kleingartenverein in Celle war die Feuerwehr im Einsatz.  © Freiwillige Feuerwehr Celle

Gegen 13.29 Uhr wurden schließlich die Einsatzkräfte in Celle zur Kleingartenkolonie Friedrichslust alarmiert. Beim Eintreffen der Kameraden waren bereits offene Flammen zu sehen, die Rauchentwicklung war stark.

Im Bereich mehrerer Gartenlauben, Nebengebäude und Unterstände breitete sich das Feuer schnell aus, sodass insgesamt vier bis fünf Objekte betroffen waren. Zum Teil wurden diese vollständig zerstört.

In einem direkt angrenzenden Stall befanden sich mehrere Hühner, die unter Atemschutz von der Feuerwehr gerettet und in Sicherheit gebracht wurden. Personen waren nicht in Gefahr.

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Gegen 14.30 Uhr waren die Flammen schließlich unter Kontrolle, die Nachlöscharbeiten zogen sich noch bis circa 17 Uhr. Auch in diesem Fall ermittelt die Polizei zur Brandursache.

Titelfoto: Freiwillige Feuerwehr Celle

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