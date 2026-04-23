Hybridfahrzeug fängt auf A1 Feuer: Rauch zieht über die Fahrbahn, Autobahn gesperrt

Posthausen/Oyten - Schock am späten Donnerstagnachmittag auf der A1: Ein Auto hat auf der Strecke Hamburg in Richtung Bremen zwischen Posthausen und Oyten Feuer gefangen.

Dichter Rauch zog über die A1. © JOTO

Nach ersten Erkenntnissen ist dort gegen 17 Uhr ein Hybridfahrzeug in Brand geraten, so ein Sprecher auf Nachfrage von TAG24. Die Batterie selbst sei jedoch nicht vom Brand betroffen gewesen.

Mittlerweile konnten die Flammen von den Einsatzkräften der Feuerwehr vor Ort bereits gelöscht werden. Die genaue Brandursache ist jedoch noch unklar, so der Sprecher weiter.

Die A1 Hamburg Richtung Bremen ist zwischen Posthausen und Oyten aktuell voll gesperrt. Der ADAC empfiehlt die Umleitung U26B.