Gefährliche Flüssigkeit tritt in Paketzentrum aus: Großeinsatz!

Zeven - Großeinsatz in Zeven: In der Gemeinde im Landkreis Rotenburg ( Niedersachsen ) trat am Samstagmorgen auf dem Gelände eines Postverteilzentrums eine gefährliche Flüssigkeit aus. Die Feuerwehr musste anrücken.

Die Feuerwehrkräfte erkundeten die Lage mit speziellen Schutzanzügen. © Kreisfeuerwehr Rotenburg (Wümme

Wie ein Sprecher der Samtgemeindefeuerwehr Zeven mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 7.55 Uhr in die Straße "Zur Reege" alarmiert worden. Dort war eine zunächst unbekannte Flüssigkeit aus einem Paket ausgetreten.

Mit speziellen Schutzanzügen erkundeten die Kameraden vor Ort die Lage – mithilfe der UN-Nummer konnten sie den Stoff schließlich identifizieren: Es handelte sich um eine ätzende Substanz, die unter anderem zur Abwehr von Wildtieren eingesetzt wird.

Das betroffene Paket wurde gesichert und in spezielle Fässer umgelagert. Die weitere Entsorgung erfolgt durch ein Fachunternehmen. Die Halle des Postverteilzentrums wurde mithilfe von Messgeräten überprüft.