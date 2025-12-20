Polizei-Einsatz auf Weihnachtsmarkt in Oldenburg

Oldenburg - Auf dem Weihnachtsmarkt in Oldenburg ( Niedersachsen ) läuft seit dem späten Nachmittag ein Polizei-Einsatz.

Die Polizei suche nach einer verwirrten Person. (Symbolbild) © Hauke-Christian Dittrich/dpa

Es werde nach einer verwirrten Person gesucht, sagte ein Polizeisprecher. Es liefen Fahndungsmaßnahmen.

Der Markt selbst wurde den Angaben zufolge nicht geräumt. In einer Mitteilung schrieb die Polizei, sie sei mit verstärkten Kräften vor Ort, es komme "zu einer erhöhten Präsenz von Streifenwagen und Einsatzkräften".