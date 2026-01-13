Sperrung im Norden sorgt für Verzögerungen im Bahnverkehr

Von Christian Brahmann Uelzen - Bahnreisende müssen sich aktuell auf der Strecke zwischen Uelzen und Hannover auf Einschränkungen einstellen.

Eine Fahrbahnstörung sorgte für eine Streckensperrung zwischen Unterlüß und Eschede. (Symbolfoto) © Moritz Frankenberg/dpa

Eine Fahrbahnstörung an einem Bahndamm hatte für eine kurze Streckensperrung zwischen Unterlüß (Niedersachsen) und Eschede gesorgt, wie das Bahnunternehmen Metronom mitteilte.

Kurze Zeit später gab der Konzern schon bekannt, dass die Strecke schneller als gedacht wieder befahren werden könne.

Betroffene Reisende sollten aber dennoch mehr Zeit einplanen und sich noch einen Moment auf die entstandenen Verspätungen einstellen.

"Es wird noch etwas dauern, bis sich der Betrieb vollständig stabilisiert hat", teilte das Unternehmen mit.