Stundenlange Sperrung im Norden: Lkw verliert 500 Kilo Biertreber

Ein Lkw verursachte eine stundenlange Sperrung in Niedersachsen, da sich ein Teil seiner Ladung auf der Straße verteilte.

Von Svenja-Marie Kahl

Ippensen - Ein Lkw verlor einen Teil seiner Ladung auf der Straße, dadurch waren aufwendige Reinigungsarbeiten nötig.

Ein Lkw verlor einen Teil seiner Ladung auf der Straße.
Ein Lkw verlor einen Teil seiner Ladung auf der Straße.  © Polizeiinspektion Rotenburg

Am Donnerstag kam es gegen 13 Uhr auf der K134 zwischen Groß Ippensen und Klein Ippensen zu einer Gefahrenstelle, teilte die Polizei Rotenburg (Niedersachsen) mit.

Ein Lkw verlor rund 500 Kilogramm seiner Ladung. Der Grund: Bei einer Linkskurve hatte sich das Heckportal des Aufliegers entriegelt und geöffnet.

Warum das passierte, sei noch unklar, so die Polizei. Die Ladung des Lkw bestand aus Biertreber, der sich über die gesamte Straße verteilte.

Nach Kündigung: Mieterin darf Göttinger Horror-Haus weiter bewohnen
Niedersachsen Nach Kündigung: Mieterin darf Göttinger Horror-Haus weiter bewohnen

Laut Angaben der Polizei war eine aufwendige Reinigung der Fahrbahn notwendig.

Die Reinigungsarbeiten der Straßen waren sehr aufwendig.
Die Reinigungsarbeiten der Straßen waren sehr aufwendig.  © Polizeiinspektion Rotenburg

Rund drei Stunden war die K134 deswegen zwischen Groß Ippensen und Klein Ippensen gesperrt.

Ab 16 Uhr konnte die Straße laut Angaben der Polizei wieder freigegeben werden.

Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg

Mehr zum Thema Niedersachsen: