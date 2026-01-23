Stundenlange Sperrung im Norden: Lkw verliert 500 Kilo Biertreber

Ippensen - Ein Lkw verlor einen Teil seiner Ladung auf der Straße, dadurch waren aufwendige Reinigungsarbeiten nötig.

Ein Lkw verlor einen Teil seiner Ladung auf der Straße. © Polizeiinspektion Rotenburg

Am Donnerstag kam es gegen 13 Uhr auf der K134 zwischen Groß Ippensen und Klein Ippensen zu einer Gefahrenstelle, teilte die Polizei Rotenburg (Niedersachsen) mit.

Ein Lkw verlor rund 500 Kilogramm seiner Ladung. Der Grund: Bei einer Linkskurve hatte sich das Heckportal des Aufliegers entriegelt und geöffnet.

Warum das passierte, sei noch unklar, so die Polizei. Die Ladung des Lkw bestand aus Biertreber, der sich über die gesamte Straße verteilte.

Laut Angaben der Polizei war eine aufwendige Reinigung der Fahrbahn notwendig.