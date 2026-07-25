15-Jähriger nach Kontakt mit Oberleitung schwer verletzt: Polizei muss Schaulustige fernhalten

Nordenham - Schlimmer Unfall in Nordenham (Landkreis Wesermarsch)! Ein Junge (15) berührte am Freitag beim Überqueren der Gleise die Oberleitung und verletzte sich schwer.

Der 15-Jährige musste in eine Spezialklinik geflogen werden. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Nach bisherigen Erkenntnissen wollten zwei Jugendliche im Alter von 12 und 15 Jahren gegen 17.50 Uhr unerlaubt die Gleise Richtung Strand überqueren.

Dabei kletterten die Jungen nahe der Strandallee auf einen abgestellten Kesselwagen. Als der 15-Jährige sich hinstellte, berührte er die Oberleitung.

Er erlitt einen Stromschlag sowie schwere Verbrennungen und stürzte in das Gleisbett. Die Einsatzkräfte konnten dem Jungen erst zu Hilfe eilen, nachdem der Strom abgeschaltet wurde.

Der Jugendliche musste anschließend per Hubschrauber in eine Spezialklinik in Hamburg geflogen werden.

Sein 12-jähriger Begleiter erlitt einen schweren Schock und musste, ebenso wie die eintreffenden Eltern, von der psychosozialen Notfallversorgung betreut werden.

Im Bereich der Unfallstelle sammelten sich schnell zahlreiche Schaulustige an, die von der Polizei ferngehalten werden mussten.