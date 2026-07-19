Radfahrer stürzt in die Elbe und verletzt sich schwer: Hubschrauber im Einsatz

Jork - Schlimmer Unfall in Jork (Landkreis Stade)! Ein Radfahrer stürzte am Sonntagnachmittag in die Elbe. Retter mussten den Mann bergen.

Der Mann wurde mit einem Hubschrauber in eine Hamburger Klinik geflogen. © JOTO

Gegen 16.30 Uhr wurde den Rettungskräften eine Person im Wasser gemeldet, bestätigte ein Sprecher der Polizei gegenüber TAG24.

Laut Reporter vor Ort war der Mann gemeinsam mit seiner Frau auf dem Deichweg unterwegs. Als der Radfahrer in einem Wendehammer drehen wollte, sei er aus ungeklärter Ursache ins Wasser gestürzt und habe sich am Kopf verletzt.

Im auflaufenden Wasser der Elbe sei er vor der Kaimauer liegengeblieben. Ein Boot der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) habe sich zufällig in der Nähe befunden und war schnell am Unglücksort.

Die Besatzung nahm den Verletzten an Bord, wie der Polizeisprecher bestätigte.

Anschließend wurde der Radfahrer von der Feuerwehr mittels Schleifkorbtrage geborgen.