Auto erfasst Radfahrer und rast weiter gegen Hauswand

Quelkhorn - Schwerer Unfall in Niedersachsen : Ein Autofahrer kollidierte am Montagvormittag mit einem Radfahrer. Dann kam es noch dicker.

Am Montag krachte ein Auto in Quelkhorn gegen eine Hauswand, nachdem es mit einem Radfahrer kollidiert war. © JOTO

Nach dem Zusammenstoß hat der Autofahrer in Quelkhorn im Landkreis Verden offenbar Gas und Bremse verwechselt und ist mit seinem Wagen gegen eine Hauswand gefahren.

Der Mann wollte nach Angaben der Polizei nach links auf eine Landstraße abbiegen und übersah dabei einen von rechts kommenden Radfahrer. Bei dem Zusammenstoß wurde der Radler schwer verletzt.

Statt anzuhalten, beschleunigte der Autofahrer demnach, lenkte nach links, durchbrach einen Zaun und prallte gegen die Außenmauer eines Hauses.

Der Fahrer wurde dabei leicht verletzt.