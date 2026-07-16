Bus brennt lichterloh: 30 Menschen retten sich aus den Flammen

Twistringen - Mitten in der Nacht: 30 Menschen konnten sich aus einem brennenden Bus in Twistringen ( Niedersachsen ) retten.

Mitten in der Nacht begann plötzlich ein Bus in Twistringen zu brennen. © ---/Polizeiinspektion Diepholz/dpa

Wie die Polizei Diepholz mitteilte, geriet ein Omnibus in der Hermannstraße gegen 2.25 Uhr in der Nacht zu Dienstag in Brand.

Glücklicherweise schafften es die 30 Insassen des Busses, das Fahrzeug zu verlassen und sich in Sicherheit zu bringen, bevor der Bus vollständig ausbrannte.

Feuerwehrleute löschten den Bus, der lichterloh brannte, die Straße blieb stundenlang gesperrt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 100.000 Euro.