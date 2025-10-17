18-Jähriger verliert Kontrolle über Auto und verletzt sich schwer

Stuhr - Am Freitag ist ein 18-Jähriger mit seinem Auto bei Stuhr (Landkreis Diepholz) von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr musste ihn aus dem Fahrzeug befreien.

Der 18-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. © XOYO Film

Der Fahranfänger war mit seinem Auto auf der Varreler Landstraße und Richtung Delmenhorst unterwegs, als er in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Wagen verlor und nach rechts von Straße abkam, teilte die Polizei mit.

Das Auto kippte und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Während sein Beifahrer das Fahrzeug mit leichten Verletzungen eigenständig verlassen konnte, musste die Feuerwehr den 18-Jährigen befreien.

Er erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen. Ein zunächst angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz.

Als Unfallursache kommen die regennasse Fahrbahn und eine nicht angepasste Geschwindigkeit in Betracht, so die Polizei.