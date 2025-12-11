Tragisches Unglück: Rentnerin (†89) wird von Auto erfasst und stirbt

Lehre - Am Mittwochabend wurde eine 89-Jährige in Lehre ( Niedersachsen ) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Die Rentnerin verstarb noch an der Unfallstelle. (Symbolbild) © Lino Mirgeler/dpa

Ersten Ermittlungen der Polizei Wolfsburg zufolge fuhr ein 84-Jähriger mit seinem Auto rückwärts in eine Grundstückseinfahrt in der Leipziger Straße.

Hierbei soll der Rentner die 89-jährige Fußgängerin, welche sich hinter dem Wagen befand, nicht bemerkt und erfasst haben.

Bei dem Zusammenstoß zog sich die Seniorin tödliche Verletzungen zu und erlag diesen noch an der Unfallstelle.

In welcher Beziehung das Opfer und der Fahrer standen, gab die Polizei nicht bekannt.