VW Golf überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt
Rotenburg - Ein Autofahrer verlor am Donnerstagabend die Kontrolle über seinen Wagen und verletzte sich schwer.
Gegen 20.21 Uhr kam es in der Bahnhofstraße an der Kreuzung zum Vita-Platz in Zeven (Niedersachsen) zu einem schweren Verkehrsunfall, teilte die Polizei mit.
Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Stade mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Kivinanstraße unterwegs gewesen sein.
Beim Rechtsabbiegen in die Bahnhofsstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen VW Golf. Dabei prallte er gegen eine Bordsteinkante und fuhr über den Gehweg.
Dort kollidierte er nach Polizeiangaben mit einer Mauer und einem Baum, der auf einem angrenzenden Grundstück stand.
Dabei überschlug sich das Auto und der VW Golf kam schließlich auf dem Dach zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Mann im Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.
VW-Golf-Fahrer kam ins Krankenhaus
Der 31-Jährige erlitt durch den Unfall schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Auch die Feuerwehr war im Einsatz und nahm ausgelaufene Betriebsstoffe auf.
Anschließend musste der VW Golf mit einem Kran geborgen werden. Die Polizei schätzte den entstandenen Schaden auf rund 30.000 Euro.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg