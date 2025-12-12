VW Golf überschlägt sich: Fahrer schwer verletzt

Rotenburg - Ein Autofahrer verlor am Donnerstagabend die Kontrolle über seinen Wagen und verletzte sich schwer.

Am Donnerstagabend überschlug sich ein VW Golf in Zeven am Vita-Platz. © Polizeiinspektion Rotenburg

Gegen 20.21 Uhr kam es in der Bahnhofstraße an der Kreuzung zum Vita-Platz in Zeven (Niedersachsen) zu einem schweren Verkehrsunfall, teilte die Polizei mit.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand soll ein 31-Jähriger aus dem Landkreis Stade mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit auf der Kivinanstraße unterwegs gewesen sein.

Beim Rechtsabbiegen in die Bahnhofsstraße verlor der Fahrer die Kontrolle über seinen VW Golf. Dabei prallte er gegen eine Bordsteinkante und fuhr über den Gehweg.

Dort kollidierte er nach Polizeiangaben mit einer Mauer und einem Baum, der auf einem angrenzenden Grundstück stand.

Dabei überschlug sich das Auto und der VW Golf kam schließlich auf dem Dach zum Stehen. Bei dem Unfall wurde der Mann im Auto eingeklemmt und musste von Rettungskräften befreit werden.