Transporter-Fahrer übersieht Radfahrerin: Frau schwer verletzt

Stade - Schlimm: Am Freitag ist eine 57-jährige Frau bei einem Unfall in Stade ( Niedersachsen ) schwer verletzt worden.

In Stade sind am Freitagmorgen ein Transporter und eine Radfahrerin (57) zusammengestoßen. Die Frau wurde schwer verletzt. © Polizeiinspektion Stade

Wie die Polizei mitteilte, hatte sich der Crash gegen 6 Uhr morgens in der Harburger Straße ereignet. Beteiligt war neben der Frau demnach noch der 53-jährige Fahrer eines Transporters.

Dieser wollte nach derzeitigen Erkenntnissen vom Berliner Platz nach links in die Harburger Straße abbiegen, wobei er offenbar die von links kommende Fahrradfahrerin übersah.

Es kam zum Zusammenstoß zwischen der 57-Jährigen und dem Transporter, woraufhin die Frau auf den Asphalt stürzte.

Nach der Erstversorgung durch den alarmierten Rettungsdienst kam sie mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.