21-Jähriger knallt bei Schnee gegen Baum: Hubschrauber im Einsatz

Ahlerstedt - Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist im Landkreis Stade bei einem Unfall auf schneeglatter Straße schwer verletzt worden.

Der VW-Bus wurde bei dem Unfall vollkommen zerstört. © Polizeiinspektion Stade

Der 21-Jährige ist am Vormittag gegen 10.20 Uhr auf der Landstraße zwischen Wangersen und Bokel mit seinem Kleinbus von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte.

Anwohner und Ersthelfer leisteten Erste Hilfe. Der Fahrer konnte sich noch selbstständig aus dem Unfallfahrzeug befreien und wurde bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut.

Nach der Erstversorgung durch einen Notarzt aus Buxtehude wurde der 21-Jährige mit schweren Verletzungen in eine Hamburger Klinik geflogen.



Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie der Unfallaufnahme musste die L124 zeitweise voll gesperrt werden.