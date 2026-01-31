Unfall nach Fahrt durch Schneewehe: Mutter und Kind verletzt

Buchholz (Landkreis Harburg) - Bei einem Unfall auf der B3 sind am frühen Samstagmorgen eine Autofahrerin (38) und ihre sechs Jahre alte Tochter verletzt worden.

Die Feuerwehr richtete das verunfallte Auto wieder auf. © Hamburg News

Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 3.30 Uhr in Richtung Trelder Berg unterwegs, als sie zwischen Rade und Trelde in eine über die Fahrbahn gewehte Schneewehe geriet und die Kontrolle über ihren Wagen verlor.

Das Auto geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend einen Abhang hinunter. Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.