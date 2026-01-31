Unfall nach Fahrt durch Schneewehe: Mutter und Kind verletzt
Buchholz (Landkreis Harburg) - Bei einem Unfall auf der B3 sind am frühen Samstagmorgen eine Autofahrerin (38) und ihre sechs Jahre alte Tochter verletzt worden.
Nach Angaben der Polizei war die Frau gegen 3.30 Uhr in Richtung Trelder Berg unterwegs, als sie zwischen Rade und Trelde in eine über die Fahrbahn gewehte Schneewehe geriet und die Kontrolle über ihren Wagen verlor.
Das Auto geriet ins Schleudern, prallte gegen einen Baum und rutschte anschließend einen Abhang hinunter. Schließlich blieb das Fahrzeug auf dem Dach liegen.
Ersthelfer befreiten Mutter und Tochter aus dem verunglückten Auto. Beide wurden verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.
Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten war die B3 zwischen Rade und Buchholz rund eine Stunde voll gesperrt.
Titelfoto: Hamburg News