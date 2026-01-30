Opel überschlägt sich mehrfach: 18-Jährige lebensbedrohlich verletzt
Westerwalsede/Kreepen - Schwerer Unfall am frühen Freitagmorgen im Landkreis Rotenburg (Wümme): Eine 18-Jährige überschlug sich mit ihrem Wagen mehrmals und verletzte sich lebensgefährlich.
Gegen 7.30 Uhr krachte es auf der Kreisstraße 233. Nach ersten Erkenntnissen war die 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Verden mit ihrem Opel in Richtung Kreepen unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.
Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und krachte im Seitenraum mit voller Wucht gegen zwei Straßenbäume.
Durch die enorme Aufprallkraft überschlug sich das Auto mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.
Für die junge Fahrerin begann ein Kampf ums Überleben: Sie zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in dem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt.
Schwerer Unfall in Niedersachsen: 18-Jährige von Feuerwehr aus Wrack befreit
Feuerwehrkräfte rückten an und befreiten die 18-Jährige schließlich aus dem Wrack. Der Rettungsdienst übernahm die medizinische Erstversorgung, bevor die Verletzte umgehend in ein Krankenhaus gebracht wurde.
Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt, wie die Polizei mitteilte. Die K 223 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten zeitweise voll gesperrt. Warum es zu dem schweren Unfall kam, ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen dauern an.
Titelfoto: Polizeiinspektion Rotenburg