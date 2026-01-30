Opel überschlägt sich mehrfach: 18-Jährige lebensbedrohlich verletzt

Westerwalsede/Kreepen - Schwerer Unfall am frühen Freitagmorgen im Landkreis Rotenburg (Wümme): Eine 18-Jährige überschlug sich mit ihrem Wagen mehrmals und verletzte sich lebensgefährlich.

Am Freitag hat sich eine 18-Jährige mit ihrem Opel in Niedersachsen bei einem Unfall lebensbedrohlich verletzt. © Polizeiinspektion Rotenburg

Gegen 7.30 Uhr krachte es auf der Kreisstraße 233. Nach ersten Erkenntnissen war die 18-jährige Fahranfängerin aus dem Landkreis Verden mit ihrem Opel in Richtung Kreepen unterwegs, als sie in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor.

Der Wagen geriet daraufhin ins Schleudern, kam nach rechts von der Straße ab und krachte im Seitenraum mit voller Wucht gegen zwei Straßenbäume.

Durch die enorme Aufprallkraft überschlug sich das Auto mehrfach und blieb schließlich auf dem Dach liegen.

Für die junge Fahrerin begann ein Kampf ums Überleben: Sie zog sich lebensgefährliche Verletzungen zu und wurde in dem völlig zerstörten Fahrzeug eingeklemmt.