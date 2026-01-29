Vollsperrung! Transporter kracht in Graben, dann knallt es noch einmal

Rosengarten - Vollsperrung der A261! Am Donnerstagmittag ist ein VW-Bus bei Rosengarten (Landkreis Rosengarten) ins Schleudern geraten und in einen Graben gekracht. Anschließend kam es zu einem Auffahrunfall zwischen zwei weiteren Fahrzeugen. Insgesamt wurden sieben Personen verletzt.

Ein VW-Bus ist auf der A261 ins Schleudern geraten und in einen Graben gekracht. © NEWS5 / Sebastian Peters

Wie ein Polizeisprecher auf TAG24-Nachfrage erklärte, war der Kleinbus, in dem sich sechs Personen befanden, gegen 12.45 Uhr in Fahrtrichtung Süden ins Schleudern geraten und seitlich in einen Graben gerutscht.

In der Folge kam es zu einem Auffahrunfall, an dem zwei Fahrzeuge beteiligt waren. An einem Auto entstand ein kleiner Brand, der durch die alarmierte Feuerwehr schnell gelöscht werden konnte.

Insgesamt wurden bei den beiden Unfällen sieben Personen verletzt, über die Schwere konnte der Sprecher aber keine Angaben machen. Die Betroffenen wurden allesamt in umliegende Krankenhäuser gebracht.