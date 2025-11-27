Abgerutschter Betonmischer legt Bahnverkehr lahm

Kutenholz - Am Donnerstagmorgen um kurz nach 6 Uhr war ein Beton-Lkw in Kutenholz ( Niedersachsen ) von der Straße abgekommen und blockierte die Bahnschienen.

Der Betonmischer blockierte die Bahnschienen, weshalb die Strecke Buxtehude-Bremervörde gesperrt werden musste. © JOTO

Der Laster-Fahrer war auf der Straße Binnenweide unterwegs. Beim Rangieren geriet der 63-Jährige aus Ahlerstedt an einer Baustelle in den Seitenraum und rutschte rückwärts in einen Graben, teilte die Polizei Stade mit.

Allerdings ragten sowohl das Führerhaus des Lkw als auch Teile des 4-Achsers auf den Bahnübergang.

Deswegen musste die Bahnstrecke Buxtehude-Bremervörde gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.

Aus dem Betonmischer liefen laut Angaben der Polizei mehrere Kubikmeter Frischbeton in den Graben.