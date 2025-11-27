Abgerutschter Betonmischer legt Bahnverkehr lahm
Von Tobias Bruns, Svenja-Marie Kahl
Kutenholz - Am Donnerstagmorgen um kurz nach 6 Uhr war ein Beton-Lkw in Kutenholz (Niedersachsen) von der Straße abgekommen und blockierte die Bahnschienen.
Der Laster-Fahrer war auf der Straße Binnenweide unterwegs. Beim Rangieren geriet der 63-Jährige aus Ahlerstedt an einer Baustelle in den Seitenraum und rutschte rückwärts in einen Graben, teilte die Polizei Stade mit.
Allerdings ragten sowohl das Führerhaus des Lkw als auch Teile des 4-Achsers auf den Bahnübergang.
Deswegen musste die Bahnstrecke Buxtehude-Bremervörde gesperrt werden. Ein Schienenersatzverkehr mit Bussen wurde eingerichtet.
Aus dem Betonmischer liefen laut Angaben der Polizei mehrere Kubikmeter Frischbeton in den Graben.
Betonmischer in Kutenholz durch Kran geborgen
Bis 13 Uhr dauerten die Bergungsarbeiten des Betonmischers an. Das schwere Fahrzeug wurde mit einem Kran von den Schienen gehoben.
Die Bahnstrecke bliebt bis zu der Begutachtung durch die Eisenbahnen- und Verkehrsbetriebe Elbe-Weser (EVB) voll gesperrt, teilte die Polizei mit.
Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Polizei schätzt den Schaden auf mehrere Tausend Euro.
Titelfoto: JOTO