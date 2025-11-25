Fahrer durch Frontalcrash in Kia eingeklemmt und schwer verletzt

Kutenholz - Schwerer Unfall am frühen Dienstagmorgen in Kutenholz! Gegen 7 Uhr krachte es in der Ortsdurchfahrt auf der Hauptstraße – mit heftigen Folgen.

Am Dienstag krachten in Kutenholz zwei Fahrzeuge ineinander. © Polizeiinspektion Stade

Ein 37-jähriger Autofahrer aus Kutenholz war zu diesem Zeitpunkt mit seinem Kia-Kleinwagen in Richtung Essel unterwegs, als er aus bislang ungeklärter Ursache plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verlor und auf die Gegenfahrbahn geriet.

Dort krachte er frontal in einen entgegenkommenden Transporter. Am Steuer saß ein 32-jähriger Mann aus Nordrhein-Westfalen.

Die Wucht des Aufpralls war so heftig, dass der Kia-Fahrer in seinem Fahrzeug eingeklemmt wurde. Die alarmierten Feuerwehrleute rückten an und befreiten den Mann schließlich aus dem Wrack.

Nach der Erstversorgung wurde der 37-Jährige mit schweren Verletzungen in das Stader Elbeklinikum eingeliefert. Der Fahrer des Transporters kam glimpflicher davon – er erlitt nur leichte Verletzungen und wurde vorsorglich ebenfalls ins Krankenhaus gebracht.